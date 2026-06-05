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Националите по спортна аеробика проведоха силна подиум тренировка преди Световната Купа в Баку

  • 5 юни 2026 | 10:00
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Националите по спортна аеробика проведоха силна подиум тренировка преди Световната Купа в Баку

Националният отбор по спортна аеробика за мъже и жени проведе силна подиум тренировка преди старта на Световната Купа в Баку, Азербайджан.

Това е първата смесена купа, в която паралелно със спортната аеробика ще се проведе и състезание по спорна акробатика. Заедно с двете Световни купи, организаторите ще проведат и международен турнир за юноши и девойки, и за двата спорта.

Заедно с националния отбор за мъже и жени, подиум тренировка имаха и състезателите от националния отбор за юноши и девойки. Всички изиграха своите съчетания без груби грешки, с настроение и усетиха атмосферата, и условията в залата.

Днес започват квалификациите за участниците в международния турнир, като България ще бъде представена от Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова, които ще стартират в индивидуалната надпревара при девойките, както и при тройките във възрастова група 15-17 години.

Днес са и квалификациите за състезателите, участващи в Световната купа. Борислава Иванова ще участва в категория индивидуално жени и заедно с Христо Манолов в категория смесени Двойки. При мъжете роден представител е Александър Мишинков, който заедно с Християна Златанова също ще участват на смесени двойки. Четиримата състезатели и Моника Джамбова ще играят и в категория групи.

Състезателите ще бъдат извеждани от треньора Антонио Папазов. Съдия е Илияна Велева, а част от Върховното жури на Световната купа е Десислава Богушева, председател на Техническата комисия към Съюза по аеробика.

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