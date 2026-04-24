Монако и Барселона в спор за място в плейофите на Евролигата

Монако играе срещу Барселона в решаващ плей-ин двубой за влизане в плейофите на Евролигата.

Каталунците се справиха у дома с Цървена звезда в първата си среща от плей-ин турнира, а монегаските загубиха гостуването си на Панатинайкос, но сега имат втори шанс да продължат напред.

Монако вече постигна две победи над каталунците този сезон, но трябва да се отбележи, че и двата отбора смениха наставниците си в хода на тазгодишната надпревара.

Победителят ще се изправи в плейофите срещу завършилия на първо място в класирането на редовния сезон Олимпиакос. Монегаските вече надвиха два пъти през сезона Александър Везенков и компания. Така те затвърдиха впечатлението, че са "черна котка" за гръцкия шампион, елиминирайки го изненадващо и на полуфиналите на Финалната четворка в Абу Даби през миналия сезон.