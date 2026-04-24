Голът на Фрайбург срещу Щутгарт е бил редовен, заяви шефът на съдиите в Германия, двата отбора се обединиха в критиките към рефера

Голът, който отборът на Фрайбург отбеляза в продължението на мача с Щутгарт от полуфиналите за Купата на Германия, е трябвало да бъде признат. Това заявиха от Германския футболен съюз в петък.

"Бразилците от Брайсгау" трябваше да поведат с 2:1 в продължението на двубоя (97-ата минута), но попадението на Лукас Хьолер бе отменено заради фаул в атака срещу Джеф Шабо. Според шефа на Съдийската комисия в Германия обаче Марко Фриц попадението на Фрайбург е напълно според правилата.

"Според съдията Тобиас Велц Лукас Хьолер е използвал неправомерно ръката си срещу Джеф Шабо. По тази причина е отсъден и фаул. Но от повторенията се вижда, че физическият сблъсък между двамата е по правилата, играта трябва да бъде оставена да продължи и голът на Хьолер, който последва веднага след това, трябва да бъде признат", каза Фриц.

Отменянето на гола се оказа решаващо за изхода на мача, тъй като домакините от Щутгарт стигнаха на свой ред до попадение в 119-ата минута чрез Тиаго Томас, с което спечелиха и срещата с 2:1 и се класираха за финала за Купата на Германия. Там техен съперник ще бъде тимът на Байерн (Мюнхен), който вече си осигури титлата в Бундеслигата и ще опита да направи домашен дубъл.

Иначе от щаба на Фрайбург изразиха разочарованието си от главния съдия след срещата. "Просто се опитвам да поставя тялото си. За мен това абсолютно не е фаул. Казах на съдията, че е наглост да отсвири това. А той отговори, че решението е кристално ясно. Наистина не знам какво е видял в тази ситуация“, заяви Хьолер пред телевизия Sky.

„Ако това е фаул, мисля, че трябва да прекратя кариерата си тук и сега, защото това наистина не е нищо. Той се сблъсква с човек, висок 1,95 м, който просто пада, и това никога не е фаул“, каза пък капитанът на Фрайбург Кристиан Гюнтер. Треньорът на гостите Юлиан Шустер, също е видял „редовен“ гол.

Дори от Щутгарт са съгласни, че реферът е допуснал грешка. „Не мисля, че можеш да направиш по-груба грешка като съдия. Добре за нас, разбира се, но никога не трябва да отсъждаш такова нещо“, заяви националът Дениз Ундав. Треньорът швабите Себастиан Хьонес, също прояви разбиране. „Не трябва да се свири в такава ситуация. Щяхме да реагираме по същия начин, както го направиха от Фрайбург.