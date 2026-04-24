  Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

  • 24 апр 2026 | 12:31
Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков ще даде извънредна пресконференция днес на стадион "Георги Аспарухов". В последните часове името на бизнесмена Атанас Бостанджиев се спряга за бъдещ собственик на клуба, така че по всяка вероятност и тази тема ще бъде засегната по време на брифинга, който започва в 15:00 ч.

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски
Ето какво пишат "сините":

"Левски кани представителите на медиите на извънредна пресконференция на г-н Наско Сираков, президент и председател на Надзорния съвет на клуба. По време на срещата ще бъдат засегнати теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на Левски, както и въпроси от обществен интерес.

Пресконференцията ще се проведе днес, от 15:00 часа, на стадион "Георги Аспарухов", в залата на етаж 4 в Сектор А".

Още от БГ Футбол

Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

Светлин Станчев: И двата отбора сме в негативна серия

  • 24 апр 2026 | 09:34
  • 557
  • 1
Живко Бояджиев: Да видим футбол, надиграване

Живко Бояджиев: Да видим футбол, надиграване

  • 24 апр 2026 | 09:32
  • 411
  • 0
Добромир Дафинов за дербито с Черноломец

Добромир Дафинов за дербито с Черноломец

  • 24 апр 2026 | 09:30
  • 395
  • 0
Илиян Станчев: Дерби, спокойни сме

Илиян Станчев: Дерби, спокойни сме

  • 24 апр 2026 | 09:28
  • 355
  • 0
Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

Босът на Ботев (Пловдив) поиска повече пари от телевизионни права

  • 24 апр 2026 | 09:27
  • 817
  • 7
Иван Станчев: Коварен противник

Иван Станчев: Коварен противник

  • 24 апр 2026 | 09:25
  • 431
  • 0
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 2979
  • 1
Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

  • 24 апр 2026 | 12:21
  • 6000
  • 17
Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 21202
  • 17
Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

  • 24 апр 2026 | 11:14
  • 7460
  • 7
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 9213
  • 18