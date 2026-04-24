Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Слушай на живо: ЦСКА - Левски

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков ще даде извънредна пресконференция днес на стадион "Георги Аспарухов". В последните часове името на бизнесмена Атанас Бостанджиев се спряга за бъдещ собственик на клуба, така че по всяка вероятност и тази тема ще бъде засегната по време на брифинга, който започва в 15:00 ч.

Ето какво пишат "сините":

"Левски кани представителите на медиите на извънредна пресконференция на г-н Наско Сираков, президент и председател на Надзорния съвет на клуба. По време на срещата ще бъдат засегнати теми, свързани с визията за бъдещето на клуба, неговата идентичност, актуалното състояние на Левски, както и въпроси от обществен интерес.

Пресконференцията ще се проведе днес, от 15:00 часа, на стадион "Георги Аспарухов", в залата на етаж 4 в Сектор А".