Уембаняма ще пътува със Сан Антонио Спърс за двете гостувания срещу Портланд

  • 24 апр 2026 | 13:32
  • 178
  • 0
Центърът Виктор Уембаняма ще пътува до Орегон със състава на Сан Антонио Спърс за двата мача като гост на Портланд Трейл Блейзърс от първия кръг на плейофите в Националната баскетболна асоциация (НБА).

22-годишният французин продължава да следва протокола на Лигата за сътресения, след като във втория двубой падна и удари главата си, напускайки терена окончателно още през втората четвърт.

Старши треньорът на „Шпорите“ Мич Джонсън не потвърди участието на Уембаняма в мач номер 3, но настоя, че звездата на отбора „прави прогрес“ и че отборът не го е изключил от сметките си.

„Изглежда добре. Новината е, че следва всички протоколи, прави прогрес и ще пътува с отбора. Доколкото знам, не сме обсъждали да го изключваме от състава. Протоколът е такъв. Всичко зависи от Лигата. Ние просто се надяваме да продължи да се подобрява. Когато дойде времето, тогава. Ние просто ще продължим да следваме протокола и се надяваме да продължи така. Нещата са ясни. Очевидно е най-добре да се върне скоро, но ще оставим протокола да бъде изпълнен. Няма нищо по-важно от здравето му“, заяви Джонсън, цитиран от ESPN.

Според протокола на НБА за сътресенията даден играч не може да участва в мачове в първите 48 часа след травмата, но може да започне постепенно да възобновява дейности след 24 часа, стига симптомите да не се влошават. Тогава баскетболистът трябва да изпълни няколко изисквания преди да му бъде позволено да играе.

В понеделник Виктор Уембаняма беше избран за най-добър защитник на годината, превръщайки се в първия играч, който печели наградата с единодушие при гласуването.

Серията между Сан Антонио и Портланд е изравнена при 1:1 победи преди двете гостувания на Спърс в щата Орегон.

Снимки: Gettyimages

