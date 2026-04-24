10 яйца и пет порции спагети - вижте закуската на Карлос Насар

Закуската на Карлос Насар преди днешното състезание в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, е впечатляваща. Менюто включваше десет яйца на очи, пет порции спагети плюс малко зеленчуци и месо. Вижте как от хотела в Грузия бяха подготвили храненето на олимпийския шампион.

Професор Дашева от спортното министерство, която пристигна в Батуми, за да подкрепи Насар, се пошегува, че за нея това е горе долу храненето ѝ за цял месец.

Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми