Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Такамото Кацута поведе в Рали "Канарски острови"

Такамото Кацута поведе в Рали "Канарски острови"

  • 24 апр 2026 | 09:27
  • 199
  • 0
Такамото Кацута поведе в Рали "Канарски острови"

Лидерът в генералното класиране Такамото Кацута с Тойота беше най-бърз в първия стадионен етап на Рали "Канарските острови", пети кръг от Световния рали шампионат.

Кацута е първият японец, който води в Световния рали шампионат, и преследва третата си поредна победа след Хърватия и кенийското сафари. 33-годишният Кацута изпревари своя съотборник Сами Паяри с 0,4 секунди в суперспециалния етап от 1,89 км на футболния стадион Гран Канария.

Италианецът Роберто Дапра е трети с Шкода, а испанецът Дани Сордо - четвърти с Хюндай.

Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота се завърна в действие и сподели шесто място с Адриен Фурмо от Хюндай.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Испания в MotoGP

  • 24 апр 2026 | 08:44
  • 2384
  • 0
ФИА променя състезателния уикенд в Маями

ФИА променя състезателния уикенд в Маями

  • 23 апр 2026 | 19:02
  • 1908
  • 0
Още един производител влиза в WRC

Още един производител влиза в WRC

  • 23 апр 2026 | 18:54
  • 6397
  • 0
Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

  • 23 апр 2026 | 17:35
  • 1484
  • 1
Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

Ринс призна, че е изненадан от решението на Ямаха да го освободи

  • 23 апр 2026 | 17:23
  • 1445
  • 1
Солберг най-бърз в шейкдауна на рали “Канарски острови”

Солберг най-бърз в шейкдауна на рали “Канарски острови”

  • 23 апр 2026 | 16:08
  • 2140
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 9800
  • 6
Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

  • 24 апр 2026 | 07:40
  • 4673
  • 5
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
  • 2398
  • 1
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 1065
  • 1
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
  • 2353
  • 0
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
  • 32845
  • 14