Такамото Кацута поведе в Рали "Канарски острови"

Лидерът в генералното класиране Такамото Кацута с Тойота беше най-бърз в първия стадионен етап на Рали "Канарските острови", пети кръг от Световния рали шампионат.

Кацута е първият японец, който води в Световния рали шампионат, и преследва третата си поредна победа след Хърватия и кенийското сафари. 33-годишният Кацута изпревари своя съотборник Сами Паяри с 0,4 секунди в суперспециалния етап от 1,89 км на футболния стадион Гран Канария.

Италианецът Роберто Дапра е трети с Шкода, а испанецът Дани Сордо - четвърти с Хюндай.

Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота се завърна в действие и сподели шесто място с Адриен Фурмо от Хюндай.