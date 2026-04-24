Геша: Да се изправим и да продължим по пътя си

Септември (Тервел) ще играе утре с Бенковски в Исперих. Срещата е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Загубихме последния си мач. Нищо фатално не се е случило. Никой не е застрахован от грешка. Победи ни опитен отбор, който може да повали всеки. Един двубой не ни прави по-слаби или по-силни. Сега важното е да се изправим и да продължим по пътя си. Бенковски е сред най-добрите в първенството. Това не ни притеснява. От нас зависи дали ще покажем, че сме номер едно“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.