Локомотив Авиа пречупи Пирин в Разлог и е на полуфинал

Настоящият вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив) се класира за полуфиналите в efbet Супер Волей. Играчите на Найден Найденов пречупиха и надиграха като гости Пирин (Разлог) с 3:1 (25:21, 23:25, 26:24, 25:23) във втория мач от 1/4-финалната серия помежду им, играна тази вечер в зала "Септември".

Така пловдичани спечелиха с 2-0 победи плейофната серия и продължават напред към полуфиналите. Там Локомотив очаква победителя от бургаския сблъсък на 1/4-финалите между Нефтохимик 2010 и Дея спорт. В полуфиналните плейофи ще се играе до 3 победи от 5 мача. Първата среща от серията ще бъде следващия петък (3 април) в Пловдив.

Отборът на Пирин пък остава на 7-о място в крайното класиране, където завърши и след края на редовния сезон.

Първата част започна по-добре за домакините от Пирин, които поведоха с 3 точки. Аванасът им се запази до 10:7, след което от Локомотив натиснаха и изравниха веднага след 3 поредни точки за 10:10. Ас на Тодор Вълчев и блокада на Александър Николов обърнаха резултата и вицешампионите поведоха с 3 точки, за да затворят гейма в своя полза при 25:21. В началото на втория гейм играта тръгна точка за точка до 13:13, след което разложани се откъснаха с 3 точки. Последва ново изравняване при 21:21, но в края Пирин успя да наложи волята си и спечели 25:23, за да се стигне до 1:1.

Пълно копие на втората част бе третият гейм, в който домакините водеха с 3 точки почти до края - 21:18. С финален щурм и спасен геймбол, след три поредни атаки на капитана Тодор Вълчев, геймът бе спечелен от Локомотив с 26:24. Разложани поведоха от самото начало на четвъртата част и дори авансът им набъбна до 5 точки. При 18:14 за Пирин в игра за Локомотив се появи Трифон Лапков, който даде начало на обрата с две успешни блокади, за да се стигне до изравняване при 20:20. Пирин отново поведе при 23:21, но пловдичани показаха страхотен характер и воля и след 4 безответни точки спечелиха с 25:23 за крайното 3:1.

Най-полезни за Локомотив станаха Кристиян Алексов (4 блока, 1 ас, 81% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +11) и Тодор Вълчев (1 ас, 59% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +10) с 22 и 21 точки за победата.

Вълчев беше избран за Най-полезен играч (MVP) на цялата серия.

За домакините от Пирин Мариян Наков реализира 25 точки (3 аса и 51% ефективност в атака - +13), а резервата Златко Кьосев и Костадин Гаджанов завършиха с 11 и 10 точки.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 1:3 (21:25, 25:23, 24:26, 23:25)

ПИРИН: Любомир Агонцев, Мариян Наков 25, Константин Манолев 5, Теодор Каменов 6, Костадин Козелов 9, Костадин Гаджанов 10 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев 1, Златко Кьосев 11)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЛОКОМОТИВ АВИА: Владимир Станков, Жулиен Георгиев 11, Тодор Вълчев 21, Кристиян Алексов 22, Александър Николов 14, Ивайло Дамянов 8 - Мартин Иванов-либеро (Антон Станчев, Трифон Лапков 3)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.