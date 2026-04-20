Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

След като си осигури предимството да изиграе повече домакински мачове в плейофите, варненският Спартак започна подготовка за предстоящия сблъсък срещу Берое още в началото на седмицата. Двубоят се очертава като един от ключовите в психологически план в битката за оцеляване в efbet Лига. Берое традиционно се оказва неудобен съперник за „соколите“. В последните десет срещи между двата тима на ниво елит, варненци все още нямат победа над заралии – статистика, която те ще се стремят да променят още в предстоящия петъчен мач.

Добра новина за Спартак е завръщането на десния защитник Деян Лозев, който изтърпя наказанието си. В същото време обаче плеймейкърът Дамян Йорданов ще пропусне срещата, тъй като трябва да изтърпи още един мач от санкцията си. Двубоят между Спартак и Берое е насрочен за петък от 19:30 часа на клубния стадион във Варна – среща, която може да се окаже решаваща за самочувствието и бъдещето на „соколите“ в шампионата.



Пламен Трендафилов