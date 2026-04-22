Коди Милър-Макинайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

  • 22 апр 2026 | 15:09
Американският гард с български паспорт Коди Милър-Макинтайър е пред договор с гръцкия Олимпиакос, където може да стане съотборник и на клубно ниво с друг член на националния тим на България Александър Везенков.

"Олимпиакос и Коди Милър-Макинтайър финализират дългосрочно споразумение", пише в социалните мрежи журналистът Матео Андреани от изданието Basketinside.com.

Остава да бъдат уточнени последните детайли по подписването на двегодишен договор с опция за трети сезон.

,Настоящият отбор на плеймейкъра - сръбският Цървена звезда приключи участието си в Евролигата за сезон 2025/2026 след загуба при гостуването си на Барселона със 72:80 в Испания в плей-ин двубой за достигане до плейофите.

