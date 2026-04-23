Порша Арчър напусна WTA по-малко от две години след назначаването й

Порша Арчър се оттегли от поста главен изпълнителен директор на WТА по-малко от две години след назначаването си, съобщиха от управителния орган на елитния женски тенис.

Председателят на WТА Валери Камило информира членовете и други заинтересовани страни за напускането на Арчър. В писмото не се посочва причина за напускането й, но се казва, че тя си тръгва, считано от 20 април, преди подновяването на договора ѝ.

Американката замени Стив Саймън, който се отказа от поста главен изпълнителен директор след осем години в края на 2023-а. Саймън остана изпълнителен председател на организацията до назначаването на Камило през октомври миналата година.

„Работим по план за преход в ръководството на WТА и ще обявим новите до средата на май“, заяви Камило.

Арчър, преди това изпълнителен директор в Националната баскетболна асоциация, пое поста главен изпълнителен директор на УТА през юли 2024 година и ръководеше бизнес стратегията и операциите, помагайки на организацията да се разшири на нови пазари.

Една от първите ѝ задачи беше да защити силно критикуваното решение на управителния орган да премести финалите на УТА в Рияд. Това решение беше взето през април 2024-а по времето на предшественика на Арчър - Саймън, като първите финали на УТА се проведоха в столицата на Саудитска Арабия по-късно същата година.

Тригодишният договор изтича този сезон, като управителният орган заяви пред Ройтерс по-рано този месец, че води разговори с потенциални партньори по целия свят за домакинство на финалите от 2027 година.