"Няма да станеш професионалист" – как съперникът на Григор пише история за Парагвай

"Няма как да станеш професионалист" – това са думите, които са гориво за едно момче от Парагвай, играещо тенис.

Името му е Адолфо Даниел Вайехо и е следващият съперник на Григор Димитров. Двамата ще играят един срещу друг в първи кръг на "Мастърс"-а в Мадрид. А Дани, както го наричат близките му, изобщо не е за подценяване. Особено този сезон.

Вайехо вече има впечатляващите 27 победи на всички нива през кампанията, а всяка една от тях е постигната на клей, пише tenniskafe.com.

Предстоящият двубой срещу Димитров ще бъде негов първи на ниво основна схема в "Мастърс 1000" турнир. Но и сбъдната мечта.

„Не е лесно да си в Топ 100, когато идваш от Парагвай. Работих много, за да стигна дотук“ – сподели пред сайта на на АТР наскоро тенисистът.

„Целта ми не е просто да съм в Топ 100 – искам да се изкачвам още по-нагоре“.

Една от големите трудности за Вайехо е, че винаги трябва да пътува, за да играе турнири. Никога не си е у дома, защото нито има толкова силни спаринг партньори, нито много турнири, на които да трупа точки.

А още от дете му казват, че няма как да се реализира в тениса, защото шансът е нищожен.

„Всичките ми точки, всички турнири са в чужбина. Стигнах дотук благодарение на много труд и упоритост. Не съм получавал „уайлд карти“ като играчите от Европа или от други страни в Южна Америка“.

„Летището в Парагвай е малко, така че винаги трябва да пътувам с по няколко полета, за да стигна до турнирите. Например, ако трябва да отида в САЩ, ми трябват два или три полета, защото няма директни връзки. Освен това се бориш и с нагласите около теб – много хора смятат, че това не е пътят, който трябва да избереш. В Парагвай манталитетът не е насочен към това да станеш професионален спортист“.

Вайехо обаче не просто е професионален спортист, а в топ 100 на един от най-трудните и най-конкурентни спортове в света.

Неговият брат Хоакин, който сега му е агент, разказва, че Дани винаги е искал да играе с по-големите, макар не всеки път да е получавал тази възможност. Отказва се и от възможността да отиде в колеж, за да стане професионалист максимално рано.

„Татко ни казваше, че той ще е специален. На 12 години той вече беше различен. Татко винаги вярваше в него и в това, че ще си изкарва прехраната с тенис“ – спомня си Хоакин.

Когато е на 12, Вайехо е забелязан от IMG Academy и получава стипендия. А по време на Covid пандемията е сам там.

През 2022 година става №1 при юношите и получава стипендия от академията на Рафа Надал.

Помощта на Надал е ключова. През 2024 година Вайехо става най-младият представител на Парагвай с титла на ниво „Чалънджър“, а тази година се радва на най-добрата форма в живота си.

21-годишният талант започна сезона като 147-и в света, но направи страхотен прогрес след две титли и един финал на „Чалънджър“ ниво. В Сантяго и Хюстън той преодоля квалификациите и записа първи победи в основна схема на АТР ниво.

И точно в пика на кариерата си има възможността да играе с Григор Димитров, което се очертава като голямо предизвикателство както за единия, така и за другия.