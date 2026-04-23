11 българчета се класираха за четвъртфиналите в Пловдив

  • 23 апр 2026 | 08:50
11 българчета (осем момчета и три момичета) се класираха за осминафиналите на сингъл на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.

Резултати от сряда:

Група А:

Давид Диков – Емил Георгиев 6:0, 6:0

Джоузеф Ясин – Мотеюс Сабулис (Литва) 0:6, 5:7

Група B:

Красимир Ангарски – Красимир Мартинов 6:2, 7:5

Георги Георгиев – Максим Шангичев (Испания) 6:4, 6:4

Група C:

Максим Табаков – Омер Ерендемир (Турция) 6:2, 6:1

Кирил Андонов – Антониос Марантидис (Гърция) 0:6, 0:6

Група D:

Иван Манделев – Давид Стоянчов 6:4, 6:2

Максим Малев – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:1

Група E:

Мартин Маринов – Демир Джандемир (Турция) 6:2, 6:1

Кубрат Василев – Максим Мазнев 7:5, 3:6, 10-2

Група F:

Георги Минчев – Александър Бойдев 6:2, 6:1

Златомир Райчев – Омер Неджипоглу (Турция) 0:6, 6:4, 11-9

Група G:

Слави Георгиев – Берк Йоздженгел (Турция) 6:0, 6:1

Господин Иванов – Теодор Средков 6:1, 6:0

Група H:

Митко Генов – Брадли Ейс Грей (Великобритания) 6:3, 6:4

Ивелин Василев – Къванч Зобар (Турция) 6:0, 6:1

Момчета, 1/4-финали:

Митко Генов – Давид Диков

Иван Манделев – Мартин Маринов

Георги Минков – Максим Табаков

Слави Георгиев – Красимир Анграски 

Момичета:

Група А:

Рая Карабова – Жана Тотева 6:1, 6:1

Мария Милкова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:1

Група B:

Рая Илиева – Александра Манчева 6:1, 6:2

Дария Василева – Сура Джато (Великобритания) 0:6, 3:6

Група C:

Мария Радева – Дария Стефанова 6:3, 6:4

Ирини Аретаки (Гърция) – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:0, 6:2

Група D:

Ния Синчанова – Кайра Алексиева 6:0, 4:6, 12-10

Дерин Челик (Турция) – Доун Ацопарди (Малта) 6:1, 6:3

Група E:

Мария Колева – Ема Костова 6:2, 6:2

Нерина Прашкова – Ясмин Беликтай (Турция) 6:3, 6:3

Група F:

Дениз Николчева – Александра Чочкова 6:1, 6:0

Ерин Паунова – Аря Екмекчи (Турция) 1:6, 1:6

Група G:

Виктория Груйовска – Азра Йозярдъмджъ (Турция) б.и

Паола Крилчева – Анна Сюе (САЩ) 6:4, 6:2

Група H:

Лилия Пампулова – Адел Мажитова (Казахстан) 0:6, 0:6

Станислава Пастърмаджиева – Нехир Картър (Турция) 0:6, 1:6

Момичета, 1/4-финали:

Ния Синчанова – Ясмин Беликтай (Турция)

Рая Карабова – Адел Мажитова (Казахстан)

Виктория Груйовска – Сура Джато (Великобритания)

Ирини Аретаки (Гърция) – Аря Екмекчи (Турция)

"Няма да станеш професионалист" – как съперникът на Григор пише история за Парагвай

Антъни Генов стигна полуфинал във Франция

Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

Матео Беретини отпадна в първия кръг от сериите "Мастърс" в Мадрид

Ива Иванова преодоля първия кръг в Монастир

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

