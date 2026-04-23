11 българчета се класираха за четвъртфиналите в Пловдив

11 българчета (осем момчета и три момичета) се класираха за осминафиналите на сингъл на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.
Резултати от сряда:
Група А:
Давид Диков – Емил Георгиев 6:0, 6:0
Джоузеф Ясин – Мотеюс Сабулис (Литва) 0:6, 5:7
Група B:
Красимир Ангарски – Красимир Мартинов 6:2, 7:5
Георги Георгиев – Максим Шангичев (Испания) 6:4, 6:4
Група C:
Максим Табаков – Омер Ерендемир (Турция) 6:2, 6:1
Кирил Андонов – Антониос Марантидис (Гърция) 0:6, 0:6
Група D:
Иван Манделев – Давид Стоянчов 6:4, 6:2
Максим Малев – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:1
Група E:
Мартин Маринов – Демир Джандемир (Турция) 6:2, 6:1
Кубрат Василев – Максим Мазнев 7:5, 3:6, 10-2
Група F:
Георги Минчев – Александър Бойдев 6:2, 6:1
Златомир Райчев – Омер Неджипоглу (Турция) 0:6, 6:4, 11-9
Група G:
Слави Георгиев – Берк Йоздженгел (Турция) 6:0, 6:1
Господин Иванов – Теодор Средков 6:1, 6:0
Група H:
Митко Генов – Брадли Ейс Грей (Великобритания) 6:3, 6:4
Ивелин Василев – Къванч Зобар (Турция) 6:0, 6:1
Момчета, 1/4-финали:
Митко Генов – Давид Диков
Иван Манделев – Мартин Маринов
Георги Минков – Максим Табаков
Слави Георгиев – Красимир Анграски
Момичета:
Група А:
Рая Карабова – Жана Тотева 6:1, 6:1
Мария Милкова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:1
Група B:
Рая Илиева – Александра Манчева 6:1, 6:2
Дария Василева – Сура Джато (Великобритания) 0:6, 3:6
Група C:
Мария Радева – Дария Стефанова 6:3, 6:4
Ирини Аретаки (Гърция) – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:0, 6:2
Група D:
Ния Синчанова – Кайра Алексиева 6:0, 4:6, 12-10
Дерин Челик (Турция) – Доун Ацопарди (Малта) 6:1, 6:3
Група E:
Мария Колева – Ема Костова 6:2, 6:2
Нерина Прашкова – Ясмин Беликтай (Турция) 6:3, 6:3
Група F:
Дениз Николчева – Александра Чочкова 6:1, 6:0
Ерин Паунова – Аря Екмекчи (Турция) 1:6, 1:6
Група G:
Виктория Груйовска – Азра Йозярдъмджъ (Турция) б.и
Паола Крилчева – Анна Сюе (САЩ) 6:4, 6:2
Група H:
Лилия Пампулова – Адел Мажитова (Казахстан) 0:6, 0:6
Станислава Пастърмаджиева – Нехир Картър (Турция) 0:6, 1:6
Момичета, 1/4-финали:
Ния Синчанова – Ясмин Беликтай (Турция)
Рая Карабова – Адел Мажитова (Казахстан)
Виктория Груйовска – Сура Джато (Великобритания)
Ирини Аретаки (Гърция) – Аря Екмекчи (Турция)