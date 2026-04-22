  Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 21:23
Роберто Баутиста Агут отпадна от турнира по тенис на клей от сериите Мастърс 1000 в Мадрид с награден фонд от 8.23 милиона евро. 38-годишният испанец загуби с 2:6, 4:6 срещу Тиаго Тиранте в среща от първия кръг.

Аржентинецът постигна общо три пробива срещу ветерана и приключи двубоя след първата си възможност след час и 19 минути на корта.

Намиращият се на 75-то място в световната ранглиста Тиранте ще играе срещу Томи Пол. Поставеният под номер 15 в основната схема американец ще включи от втория кръг на турнира.

Напред в Мадрид продължава и Хуберт Хуркач, който се наложи с 6:3, 6:3 срещу Жайме Фария (Португалия). Полякът поведе с 4:1 в първия сет, след което постигна два пробива и във втората част, за да приключи срещата за час и 10 минути.

Във втория кръг на турнира Хуркач ще се изправи срещу шестия поставен италианец Лоренцо Музети.

Австриецънт Елмер Мьолер, който играе в основната схема като "щастлив губещ", се наложи с 6:4, 7:6 (4) над участващия с "уайлд кард" Федерико Чина от Италия. Противник на Мьолер в следващия му мач ще бъде номер 32 Габриел Диало (Канада).

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Антъни Генов стигна полуфинал във Франция

Антъни Генов стигна полуфинал във Франция

  • 22 апр 2026 | 21:34
  • 347
  • 0
Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

Ива Иванова и Йоана Константинова ще играят една срещу друга в Монастир

  • 22 апр 2026 | 21:15
  • 347
  • 0
Матео Беретини отпадна в първия кръг от сериите "Мастърс" в Мадрид

Матео Беретини отпадна в първия кръг от сериите "Мастърс" в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 18:21
  • 647
  • 0
Ива Иванова преодоля първия кръг в Монастир

Ива Иванова преодоля първия кръг в Монастир

  • 22 апр 2026 | 16:56
  • 587
  • 0
Камила Джорджи се подготвя за завръщане в тениса

Камила Джорджи се подготвя за завръщане в тениса

  • 22 апр 2026 | 16:03
  • 1745
  • 2
Мъри вярва, че Джокович може да спечели 25-та си титла от Големия шлем

Мъри вярва, че Джокович може да спечели 25-та си титла от Големия шлем

  • 22 апр 2026 | 15:36
  • 696
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 6876
  • 22
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 21732
  • 29
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 34343
  • 146
Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

Бърнли 0:1 Ман Сити, "гражданите" търсят втори гол

  • 22 апр 2026 | 21:59
  • 6746
  • 21
Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

Байер (Леверкузен) 0:1 Байерн (Мюнхен), гол на Хари Кейн

  • 22 апр 2026 | 21:47
  • 2776
  • 4
Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

Барселона 0:0 Селта, фамозен пропуск на гостите

  • 22 апр 2026 | 22:32
  • 2695
  • 10