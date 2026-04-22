Роберто Баутиста Агут отпадна в Мадрид

Роберто Баутиста Агут отпадна от турнира по тенис на клей от сериите Мастърс 1000 в Мадрид с награден фонд от 8.23 милиона евро. 38-годишният испанец загуби с 2:6, 4:6 срещу Тиаго Тиранте в среща от първия кръг.

Аржентинецът постигна общо три пробива срещу ветерана и приключи двубоя след първата си възможност след час и 19 минути на корта.

Thiago Agustin Tirante defeats Roberto Bautista Agut 6-2 6-4 as the Spaniard walks away from his home Masters 1000 for the final time 🙌#MMOPEN pic.twitter.com/Bc8sGGFK3V — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2026

Намиращият се на 75-то място в световната ранглиста Тиранте ще играе срещу Томи Пол. Поставеният под номер 15 в основната схема американец ще включи от втория кръг на турнира.

Напред в Мадрид продължава и Хуберт Хуркач, който се наложи с 6:3, 6:3 срещу Жайме Фария (Португалия). Полякът поведе с 4:1 в първия сет, след което постигна два пробива и във втората част, за да приключи срещата за час и 10 минути.

Във втория кръг на турнира Хуркач ще се изправи срещу шестия поставен италианец Лоренцо Музети.

Австриецънт Елмер Мьолер, който играе в основната схема като "щастлив губещ", се наложи с 6:4, 7:6 (4) над участващия с "уайлд кард" Федерико Чина от Италия. Противник на Мьолер в следващия му мач ще бъде номер 32 Габриел Диало (Канада).

