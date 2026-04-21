Федерацията по ски закрива страхотен сезон

Българската федерация по ски днес закрива един от най-успешните сезони в своята вековна история. Събитието е в зала „Бета“ на Sofia Event Center, Paradise Center с начален час 18:30. „Сезон 2025/26 ще остане завинаги в нашата история – с олимпийски бронз на Тервел Замфиров, с историческия двоен подиум за Световната купа в Банско, с първи подиум за СК в ски скоковете на Владимир Зографски и с олимпийския дебют на 16 – годишната Малена Замфирова“, пише в официалната покана на Българската федерация по ски.

На церемонията ще бъдат връчени отличията на носителите на Купа „България“ и Купа „Надежди“. Церемонията може да наблюдавате в Sportal.bg.