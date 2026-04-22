  Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Юта се върна в играта след първата си победа в плейофите за Купа "Стенли"

Юта се върна в играта след първата си победа в плейофите за Купа "Стенли"

  • 22 апр 2026 | 12:14
Юта се наложи над домакина Вегас с 3:2, за да изравни на 1-1 резултата в серията им от откриващия кръг на елиминациите в Западната конференция на НХЛ.

21-годишният Лоуган Куули реализира победния гол шест минути преди края и се превърна в най-младия играч, роден в САЩ, който вкарва в първите си два мача от плейофите в НХЛ.

Дилан Гънтър записа гол и асистенция за гостите, Макензи Уийгър добави едно попадение, а Кайлър Ямамото завърши с две асистенции. Карел Веймелка се отчете с 19 спасявания.

Попаденията за Вегас бяха вкарани от Марк Стоун и Иван Барбашев, а Джак Айкъл направи и завършващите подавания и за двата гола. Картър Харт отрази 26 изстрела, но допусна първо поражение под ръководството на Джон Торторела след седем поредни победи.

Бостън Бруинс спечели като гост срещу  Бъфало Сейбърс, с 4:2 и също направи резултата в серията на Изток на 1:1 победи. Виктор Арвидсон се разписа два пъти, Павел Заха вкара един гол, а Давид Пастрънак записа две асистенции, достигайки 5 точки в сблъсъка досега и с това се изравни с Боби Ор на осмото място в цялата история на Бруинс в плейофите с 92 точки.

Джереми Суейман направи 32 спасявания и този път тимът на Бостън удържа преднина от повече от един гол в третия период, след като не го стори в първия двубой.

Боуен Байрам и Пейтън Кребс вкараха две попадения в третия период, а Уко-Пека Лууконен допусна 4 гола и направи 15 спасявания, преди да бъде заменен от Алекс Лайън в началото на третия период, който спаси и седемте изстрела срещу себе си.

