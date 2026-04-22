  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Цеко Минев: Изпращаме една мечтана спортна година

  • 22 апр 2026 | 09:37
Президентът на Българската федерация по ски Цеко Минев коментира изминалия зимен сезон, в който федерацията се гордее с бронзовия олимпийски медал на Тервел Замфиров, с подиума и успешните стартове в СК на Влади Зографски в ски скока, с двойния подиум за СК в Банско и с призовите места в Белия керван на Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

„Изпращаме една страхотна, една мечтана година. След 20 години чакане отново имаме олимпийски медал, останалото е видно. Страшно много емоции, а аз не съм си и сънувал двама българи да са заедно на подиум на Световна купа, както стана в Банско. Има много неща, които тръгваме да правим и ще ги направим. Това, което пък се случи с Малена, просто ни обедини. Както се казва – прескочихме трапа, защото много хора не занаят, но в първите дни ситуацията беше много сериозна. Дано занапред да ни подминават такива работи, ала така е в живота“, коментира Минев след церемонията по закриването на сезона. Той си пожела най-сетне държавата да намери воля и да обърне внимание на материалната база за зимните спортове.

През следващата седмица ще има заседание на УС на федерацията, на който ще се прецезират бюджетите за следващия сезон и ще изчистят всички технически детайли в плановете за работа в отделните дисциплини.

