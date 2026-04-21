  3. Едмънтън поведе в серията срещу Анахайм, Капанен герой за Ойлърс

Едмънтън поведе в серията срещу Анахайм, Капанен герой за Ойлърс

  • 21 апр 2026 | 11:12
Каспери Капанен вкара втория си гол в мача 1:54 минута преди края, а Едмънтън се наложи с 4:3 над гостуващия Анахайм на старта на елиминационната им серия от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Две попадения за успеха на домакините отбеляза и Джейсън Дикинсън , който се завърна на леда след контузия, извадила го от последните три мача от редовния сезон.

В игра за Ойлърс се завърна и Леон Драйзайтъл, който пропусна последните 14 мача от редовния сезон. Той направи две асистенции, а вратарят Конър Инграм парира 25 удара на противника.

Анахайм навакса изоставане от 0:2 и стигна до обрат за 3:2, но допусна две безответни попадения в последните осем минути и половина, което се оказа решаващо.

Трой Тери изпъкна с два гола и асистенция, а Лео Карлсон добави попадение и асистенция.

Гол на Мартинуук във второто продължение изведе Хърикейнс до втора победа срещу Отава

Владар със "суха" мрежа, тийнейджър влезе в историята на НХЛ

Резултати от плейофите в НХЛ

Леон Драйзайтл се завръща в състава на Едмънтън Ойлърс за старта на плейофите в НХЛ

Вегас Голдън Найт се съвзе в третия период, победи Юта Мамут в мач №1

Епичен обрат на Бъфало в първия мач срещу Бостън

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Всичко или нищо за Коди и Цървена звезда срещу Барселона

