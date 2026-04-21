Едмънтън поведе в серията срещу Анахайм, Капанен герой за Ойлърс

Каспери Капанен вкара втория си гол в мача 1:54 минута преди края, а Едмънтън се наложи с 4:3 над гостуващия Анахайм на старта на елиминационната им серия от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Две попадения за успеха на домакините отбеляза и Джейсън Дикинсън , който се завърна на леда след контузия, извадила го от последните три мача от редовния сезон.

В игра за Ойлърс се завърна и Леон Драйзайтъл, който пропусна последните 14 мача от редовния сезон. Той направи две асистенции, а вратарят Конър Инграм парира 25 удара на противника.

Анахайм навакса изоставане от 0:2 и стигна до обрат за 3:2, но допусна две безответни попадения в последните осем минути и половина, което се оказа решаващо.

Трой Тери изпъкна с два гола и асистенция, а Лео Карлсон добави попадение и асистенция.