Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
Старс удържаха Минесота във втория мач и изравниха серията

  • 21 апр 2026 | 10:08
  • 229
  • 0

Уайът Джонстън отбеляза два гола, а Далас Старс победи у дома Минесота Уайлд с 4:2 във втория мач от серията между двамата отбора от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ

Мат Дюшен отбеляза гол и направи асистенция, а Джейсън Робъртсън също се разписа за Старс, които са поставени под номер 2 в Централната дивизия.

Нилс Лундквист направи две асистенции, а Джейк Отинджър отрази 28 удара на съперника към вратата му.

Брок Фейбър отбеляза първите си два гола в плейофите за Купа “Стенли” за Уайлд, които са поставени под номер 3 в Централната дивизия.

Куин Хюз направи две асистенции, а Йеспер Уолстед направи 28 спасявания.

С днешния си успех Далас изравни резултата в серията на 1-1. Мач 3 ще се проведе в "Гранд Козмо Арена” в Сейнт Пол, Минесота, в сряда.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

  • 21 апр 2026 | 09:45
  • 315
  • 0
  • 21 апр 2026 | 09:11
  • 304
  • 0
  • 21 апр 2026 | 08:47
  • 259
  • 0
  • 20 апр 2026 | 14:21
  • 657
  • 0
  • 20 апр 2026 | 11:15
  • 940
  • 0
  • 20 апр 2026 | 10:51
  • 461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 20827
  • 109
  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 29335
  • 19
  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 5250
  • 0
  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 3080
  • 5
  • 21 апр 2026 | 07:39
  • 2773
  • 1
  • 21 апр 2026 | 09:50
  • 975
  • 0