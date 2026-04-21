Старс удържаха Минесота във втория мач и изравниха серията

Уайът Джонстън отбеляза два гола, а Далас Старс победи у дома Минесота Уайлд с 4:2 във втория мач от серията между двамата отбора от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ
Мат Дюшен отбеляза гол и направи асистенция, а Джейсън Робъртсън също се разписа за Старс, които са поставени под номер 2 в Централната дивизия.
Нилс Лундквист направи две асистенции, а Джейк Отинджър отрази 28 удара на съперника към вратата му.
Брок Фейбър отбеляза първите си два гола в плейофите за Купа “Стенли” за Уайлд, които са поставени под номер 3 в Централната дивизия.
Куин Хюз направи две асистенции, а Йеспер Уолстед направи 28 спасявания.
С днешния си успех Далас изравни резултата в серията на 1-1. Мач 3 ще се проведе в "Гранд Козмо Арена” в Сейнт Пол, Минесота, в сряда.