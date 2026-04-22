Колорадо спечели и втория мач от серията срещу Лос Анджелис след продължение

Никола Рой вкара победния гол в 7:44 минута на продължението, за да донесе успеха на Колорадо Аваланш срещу Лос Анджелис Кингс с 2:1 в първия кръг от плейофите в Западната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ). Така шампионите от редовния сезон поведоха с 2-0 победи в серията и ще пътуват за третия мач в Калифорния след два дни с комфортен аванс.

Резултатът беше открит чак в последните 7 минути от третия период, когато при числен превес на Кингс, Тревър Муур подаде на Артьоми Панарин, който изпрати шайбата в мрежата.

Габриел Ландеског вкара изравнителното попадение 3:35 минути преди края на редовното време, а Скот Уеджууд направи 24 спасявания за тима на Аваланш, който спечели първия двубой също с 2:1 в неделя.

Вратарят на гостите Антон Форсберг парира 34 изстрела в едва втория си мач като титуляр в плейофите на НХЛ, но в края усилията му се оказаха недостатъчни.