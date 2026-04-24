И Овиедо не се отказва от битката за оцеляване

Овиедо и Виляреал направиха 1:1 в среща от 33-тия кръг на Ла Лига. Никола Пепе откри от дузпа в 13-тата минута, но "жълтата подводница" не успя да задържи преднината си и в средата на второто полувреме Илияс Шайра изравни.

Равенството отдалечи Виляреал на 5 точки пред Атлетико Мадрид в спора за третото място. Овиедо остава на дъното, но загуби само веднъж в последните си 6 мача и постепенно се доближава до отборите пред себе си в подреждането.

Виляреал започна по-уверено и още в началото получи дузпа за нарушение на Дани Калво. Ветеранът Даниел Парехо пропусна от бялата точка, но изпълнението беше повторено, защото футболист на Овиедо влезе по-рано в наказателното поле. Този път зад топката застана Никола Пепе и не сгреши.

Гостите отстъпиха инициативата на своя съперник, а ядосаните на съдията Рикардо Де Бургос Бенгоечеа още повече надъхаха футболистите на Овиедо да се хвърлят в атаки. Положения пред Арнау Тенас не липсваха, но в края на полувремето неточни удари отправиха Федерико Виняс и Илияс Шайра.

По-добрата игра на Овиедо беше възнаградена в 69-ата минута. Шайра се освободи в наказателното поле и шутира, а топката се отклони от защитник на Виляреал и влезе във вратата, пазена от Тенас.

В оставащото време Овиедо търсеше победата, но и Виляреал беше близо до нея, особено след удар на Жорж Микаутадзе, който срещна гредата.

Снимки: Gettyimages