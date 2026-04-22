Новиков: Не ми пречеше контузията, а че нямах личен треньор с мен

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков коментира изминалия финал на Европейското първенство по борба в класически стил в категория до 87 килограма, в който той допусна поражение. Преди ден в Тирана Новиков стигна до финала, но там отстъпи пред състезателя на Дания Турпал Бисултанов, а впоследствие се разбра, че натурализираният украинец е получил травма в началото на схватката с Бисултанов.

За БНТ Новиков сподели, че травмата не е повлияла толкова на борбата му във финала, колкото липсата на присъствието на личния му треньор, Сослан Фарниев, в ъгъла му.

"Не ми пречеше контузията, а че нямам личен треньор. Казах на треньора, че пукнах ребра, но той не ми даде план и нямах идея какво да правя. Личният ми треньор ме познава добре и аз исках той да е тук. Федерацията не го позволи дори и той да дойде за негова сметка. Чувствам се като дете без родител на тези състезания. Свикнал съм близо до мен да бъде човек, който ме тренира и ме познава. Не знам как ще съм след контузията. Имах вече опит с контузии в ребрата и знам, че дори лека травма те вади поне месец.", споделя Новиков.

Новиков се е борил с травма на финала

Носителят на злато от шампионат на Стария континент, но с екипа на Украйна, заяви, че все още не е ясно колко сериозна е травмата на ребрата му.

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

"Не съм преминал през медицински преглед. В България ще го направя това. За момента пия обезболяващи. Дадоха ми ги докторите на UWW и се чувствам по-добре от вчера"