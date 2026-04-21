Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков даде всичко от себе си, но за втора поредна година остана със сребърния медал на Европейското първенство по борба.

В албанската столица Тирана българския борец се изправи срещу състезаващият се за Дания Турпал Али Алвиевич Бисултанов в спора за златния медал в категория до 87 килограма в класическия стил. През целият двубой чеченецът диктуваше събитията и напълно заслужено спечели с крайното 8:4, грабвайки златото, а за Новиков остана среброто.

Новиков беше прехвърлен през рамо и загуби 4 точки още преди края на първата минута, но веднага върна 2 от тях, а след обжалване от страна на българския щаб на Новиков му бяха присъдени още 2 точки и така резултатът беше изравнен. В началото на третата минута Бисултанов избута от Новиков извън ринга и така поведе с 5:4. Междувременно от носа на българския борец започна да тече кръв, което наложи намесата на медиците. Малко преди края на първата част Бисултанов отново избута Новиков извън оранжевия кръг и с това си заслужи още една точка, за да поведе с 6:4 на почивката.

След нея схватката се поуспокои и дълго време двамата не си отбелязаха нито една точка. Едва в края Новиков пробва една атака, но неговият съперник го контрира, взимайки още две точки, с които оформи крайното 8:4 в своя полза.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto