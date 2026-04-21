Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

  • 21 апр 2026 | 20:55
Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков даде всичко от себе си, но за втора поредна година остана със сребърния медал на Европейското първенство по борба.

В албанската столица Тирана българския борец се изправи срещу състезаващият се за Дания Турпал Али Алвиевич Бисултанов в спора за златния медал в категория до 87 килограма в класическия стил. През целият двубой чеченецът диктуваше събитията и напълно заслужено спечели с крайното 8:4, грабвайки златото, а за Новиков остана среброто.

Новиков беше прехвърлен през рамо и загуби 4 точки още преди края на първата минута, но веднага върна 2 от тях, а след обжалване от страна на българския щаб на Новиков му бяха присъдени още 2 точки и така резултатът беше изравнен. В началото на третата минута Бисултанов избута от Новиков извън ринга и така поведе с 5:4. Междувременно от носа на българския борец започна да тече кръв, което наложи намесата на медиците. Малко преди края на първата част Бисултанов отново избута Новиков извън оранжевия кръг и с това си заслужи още една точка, за да поведе с 6:4 на почивката.

След нея схватката се поуспокои и дълго време двамата не си отбелязаха нито една точка. Едва в края Новиков пробва една атака, но неговият съперник го контрира, взимайки още две точки, с които оформи крайното 8:4 в своя полза.

