Новиков се е борил с травма на финала

Семен Новиков е получил травма в ребрата по време на финала, разкри треньорът на класиците Стефан Тошев. Контузията е била получена още в началото на срещата.



"Ще видим каква е диагнозата, но травмата е тежка", допълни наставникът пред БНТ.

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

"Не може да си поеме въздух, изкара геройски срещата, но не успя да победи. ... Нека се радваме на сребърния медал...“, каза Тошев.



„Отборът много добре се справя досега, надявам се за още победи и медали, ако може да са златни", продължи Тошев.

"Всичко е наред, има атмосфера в отбора, има спокойствие, момчетата тренират нормално. Конкуренцията е много голяма, работим индивидуално, на по-високо ниво, проучваме противници. Надявам се да покажем още по-добри резултати до Световното", коментира специалистът.



До момента Семен Новиков спечели сребро, а Стефан Григоров - бронз. До финал стигна Кирил Милов, а Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов са на репешажите.

Снимки: Startphoto