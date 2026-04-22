Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

Гардът на Валенсия Жан Монтеро бе определен от Евролигата за "Изгравяващ звезда" на сезон 2025/26.

22-годишният доминикански баскетболист става първият, който печели това отличие в двата най-силни европейски турнира по баскетбол - Евролигата и Еврокупата. За наградата той изпревари Салиу Нианг от Виртус Болоня, съотборника си Серхио де Лареа и Момо Файе от Париж.

✅ Jean Montero, hem EuroCup'ta hem EuroLeague'de Yükselen Yıldız seçilen ilk oyuncu oldu.



Montero'nun sezon istatistikleri:



13.7 Sayı

4.6 Asist

16.4 Verimlilik Puanı — Euroleague Time (@euroleague_time) April 22, 2026

През този сезон Монтеро постигна показатели от 13,7 точки и 4,6 асистенции средно на мач.

Валенсия завърши редовния сезон на втора позиция и ще има домакинско предимство в плейофите срещу гръцкия гранд Панатинайкос.

