Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Педро Мартинес е треньорът на годината в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 14:27
  • 70
  • 0
Испанецът Педро Мартинес беше избран за треньор на годината в Евролигата, печелейки наградата „Александър Гомелски“ за сезон 2025/2026, след като изведе Валенсия до второ място в редовния сезон на турнира с актив от 25 победи и 13 загуби.

Подгласник на 64-годишния Мартинес остана Томас Масиулис от литовския Жалгирис, следван от Йоргос Барцокас от гръцкия Олимпиакос и победителя за сезон 2024/2025 Шарунас Ясикевичус от турския Фенербахче. Общо 13 треньори бяха номинирани при гласуването - доказателство за високото уважение, което треньорите в турнира имат един към друг, добавят от Евролигата.

Трофеят „Александър Гомелски“ за треньор номер 1 през сезона е кръстен на легендарния специалист, извел АСК Рига до първа титла в Евролигата през 1958 година и спечелил още три континентални трофея с отборите на Рига и ЦСКА Москва.

Това е първият път, когато старши треньор на Валенсия печели наградата. Мартинес стана четвъртият наставник, роден в Испания, заслужил приза, присъединявайки се към Чус Матео (2023/2024) и Пабло Ласо (2014/2015 и 2017/2018) с Реал Мадрид, както и Чави Паскуал (2009/2010) с Барселона.

Педро Мартинес е 14-ият различен носител на наградата. Само Желко Обрадович и Йоргос Барцокас са я печелили по три пъти, докато Еторе Месина, Димитрис Итудис и Ласо са я получавали по два пъти.

Сред предишните носители на отличието са Шарунас Ясикевичус, Пини Гершон, Душко Вуйошевич, Душан Ивкович, Дейвид Блат и Ергин Атаман.

Следвай ни:

Снимки: Imago

