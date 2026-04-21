Валери Свиленов: Ние какво ще направим

На стадион „Огоста“ в Монтана, Ботев (Ихтиман) ще играе утре с Бдин (Видин) полуфинал от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Бдин е клуб с традиции. Доскоро представителния му отбор се състезаваше в професионалния футбол. Има опитни футболисти. Щом са достигнали до това ниво на турнира, означава, че имат своите достойнства. Запознахме се със силните и слабите им страни. Ще е труден мач на хубав терен. Важното е ние какво ще направим в него. Ако демонстрираме потенциала си, ще се класираме за финала“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.