  3. Шоу във Франция: 41 удара и обрат от 0:2 "залепиха" Ланс за ПСЖ

Шоу във Франция: 41 удара и обрат от 0:2 "залепиха" Ланс за ПСЖ

  • 18 апр 2026 | 00:11
Шоу във Франция: 41 удара и обрат от 0:2 "залепиха" Ланс за ПСЖ

Ланс показа характер и обърна Тулуза с 3:2, въпреки кошмарното начало с два получени гола до 13-тата минута. Малко след второто попадение обаче гостите останаха в намален състав заради червен картон на Ян Гбохо и отборът на Пиер Саж постигна ценен успех, с който отново се доближи само на точка от водача в Лига 1 Пари Сен Жермен.

Домакините отправиха цели 41 удара и притежаваха топката в 78% от игровото време. Смазващото им надмощие беше възнаградено в първата минута на добавеното време, когато защитникът Пиер Ганиу се разписа с глава след центриране от корнер и завърши обрата.

Тулуза пристигна на терена на най-силния домакин в първенството след двепоредни загуби с общо 7 получени гола. Началото обаче беше повече от оптимистично за "виолетовите". В 6-ата минута груба грешка на вратаря Робин Рисер позволи на Кристиан Касерес да се разпише с удар далеч извън границата на наказателното поле. Малко по-късно Сени Кумбаса беше точен с глава и вкара втори гол за Тулуза.

Проблемите за гостите започнаха с изгонването на Гбохо. Нападателят видя червения цвят в 17-ата минута за грубо нарушение срещу Адриен Томасон.

Мощният натиск на Ланс се оказа безплоден до почивката. След нея в игра за домакините се появиха Одсон Едуар и Алан Сен-Максимен, които внесоха много повече скорост в атаките на тима. В 61-вата минута Сен-Максимен центрира към Сауд Абдулхамид и той намали с глава - 1:2.

Шест минути по-късно Гийом Рест отрази силен удар на Маланг Сар, но при добавката Адриен Томасон изравни. Победата на Ланс донесе Пиер Ганиу в добавеното време след асистенция на Андрия Булатович.

Снимки: Imago

Сасуоло нанесе нов удар по амбициите на Комо за участие в ШЛ

Отлична игра на Лукас Петков доближи Елверсберг до Първа Бундеслига

Себастиан Хьонес е оптимист преди гостуването в Мюнхен

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Ювентус преподписа със своя капитан

Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

Ударно начало на плейофите: ЦСКА приема Левски (ето кога е дербито)

Везенков е реализатор №1 в редовния сезон на Евролигата

Ето програмата до края на сезона за отборите, борещи се за оцеляване

Обявиха голяма промяна в българския футбол - тя е задължителна за всички

Интер се справи с Каляри и предприе нова стъпка към Скудетото

Дъжд от голове във Втора лига

