Представители на турски и гръцки клубове идват да гледат младите звезди на Арда и Локо (Пд)

Сериозен интерес от страна на чужди клубове ще има към днешния полуфинал за Sesame Купа на България между Арда и Локомотив (Пловдив). Естествено, става въпрос за представители на клубове от Балканите. Най-вече – Турция и Гърция, пише “Мач Телеграф”. Комшиите проявяват интерес към младите футболисти в двата тима. В редиците на Арда това са Мартин Паскалев и Джалал Хюсеинов, а в тези на „черно-белите“ – Севи Идриз, Ивайло Иванов, Тодор Павлов и Ефе Али.

Оспорван дуел в Кърджали

Както е известно, интерес към Идриз има и от Левски. Не е ясно обаче дали от „Лаута“ ще го пуснат на „Герена“. Макар ръководствата на двата тима да имат уважение помежду си и това бе демонстрирано по време на преговорите за Хуан Переа.