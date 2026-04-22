Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Камила Джорджи се подготвя за завръщане в тениса

  • 22 апр 2026 | 16:03
Италианската тенисистка Камила Джорджи обяви, че ще се завърне на корта през следващата година.

"През 2027 ще се върна на корта", написа тя в профила си в Инстаграм, отговаряйки на въпроси на фенове.

През 2024 тя избра да напусне тениса, за да се посвети на други проекти. Тя работни като модел, а след това стана майка за първи път през октомври с партньора си Андреа Пазути, който също е бивш тенисист.

Джорджи е смятана за една от най-талантливите италиански състезателки. Тя има четири титли на сингъл, като най-значима е тази в Монраел през 2021, когато по пътя към трофея побеждава Елизе Мертенс, Петра Квитова, Коко Гоф, Джесика Пегула и на финала Каролина Плишкова. Тя беше първа ракета на Италия в продължение на 235 седмици, като има забележителен успех срещу състезателките от Топ 10 и Топ 20.

Следвай ни:

