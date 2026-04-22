Мъри вярва, че Джокович може да спечели 25-та си титла от Големия шлем

  • 22 апр 2026 | 15:36
  • 128
  • 0
Бившият №1 в света Анди Мъри сподели мнението си относно това дали сърбинът Новак Джокович може да спечели 25-а титла в турнирите от Големия шлем.

„Мисля, че да. Трудността е, че на неговата възраст, ако играеш твърде много тенис, рискуваш да се контузиш и да не си във форма за турнирите от Големия шлем. Но ако не се състезаваш достатъчно често, тялото ти няма да е достатъчно здраво, за да се справи със седем мача за две седмици. Това е и много физически взискателно“, цитира думите на Мъри Sky Sports.

Той добави, че Джокович все още има потенциал за титла, особено като се имат предвид резултатите му на Откритото първенство на Австралия, където победи испанеца Карлос Алкарас през 2025 година и италианеца Яник Синер този сезон.

38-годишният Джокович държи рекорда за най-много титли от Големия шлем на сингъл, както при мъжете, така и при жените, заедно с Маргарет Корт (24).

