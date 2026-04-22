  Иван Станев: Полуфиналите показаха истинската ни сила"

Иван Станев: Полуфиналите показаха истинската ни сила”

  • 22 апр 2026 | 15:19
Финалната серия в efbet Супер Волей за сезон 2025/26 противопоставя два от водещите тимове в последните години - шампиона ВК „Левски София“ и носителя на Купата на България „Нефтохимик 2010“. Първият двубой е насрочен за сряда от 19:00 часа в зала „Левски София“ и ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2. Шампионът ще бъде излъчен след серия до три успеха в максимум пет срещи.

В навечерието на решаващите мачове старши треньорът на „Нефтохимик 2010“ Иван Станев сподели своите очаквания за предстоящия сблъсък и акцентира върху ключовите фактори, които ще определят изходната позиция на неговия отбор в борбата за титлата.

Николай Желязков преди старта на финала с Нефтохимик: Тук сме, за да спечелим
Николай Желязков преди старта на финала с Нефтохимик: Тук сме, за да спечелим

Очаквания за изключително оспорвана серия, в която решителни ще са детайлите

„Очаквам изключително оспорвана финална серия. И двата отбора показаха постоянство през сезона и заслужено са тук. В такива мачове решават детайлите - концентрацията и характерът. Вярвам, че ако играем нашата игра, имаме реален шанс да спечелим титлата“, заяви Станев.

Полуфиналите - илюстрацията на истинската сила на Нефтохимик

„Този сезон се отличава с постоянство и характер. Отборът показа, че може да печели важните мачове, особено в напрегнати ситуации. Купата беше важен момент, но полуфиналите показаха истинската ни сила. Нефтохимик 2010 е тим, който вярва в себе си и се бори докрай“, посочи старши треньорът на действащите носители на Купата на България.

Различното за Станев в тези финали

„Всеки финал е различен, защото и пътят до него е различен. Този път преминахме през трудни моменти, които ни направиха по-силни като отбор. Имаме добър баланс между опит и млади състезатели. Това ни дава увереност, че сме готови за тази битка“, отбеляза бившият разпределител, двукратен шампион на страната като играч с „нефтохимиците“.

Посланието към феновете

„Благодаря на всички фенове за подкрепата през целия сезон. Очаква ни финал и имаме нужда от вас - както в Бургас, така и в София. Енергията на феновете се усеща и ни дава допълнителна сила. Обещаваме да дадем всичко от себе си“, обобщи Иван Станев.

Още от Волейбол

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 7042
  • 10
Николай Колев: Панатинайкос ни превъзхождаше, но сега играем на наша територия

  • 22 апр 2026 | 13:01
  • 390
  • 0
Денислав Димитров: Класата на Марица си оказа влиянието

  • 21 апр 2026 | 20:39
  • 2623
  • 0
Борислава Съйкова: Изиграхме най-слабия си мач през сезона

  • 21 апр 2026 | 20:33
  • 2126
  • 0
Владимир Алекно след загубата от Локомотив: Не вярваме в победата

  • 21 апр 2026 | 20:28
  • 3343
  • 0
Пламен Константинов: След първия гейм започнахме да играем както срещу Зенит (Казан)

  • 21 апр 2026 | 20:20
  • 10071
  • 2
Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 7042
  • 10
Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 4290
  • 8
Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 9644
  • 10
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 9115
  • 0
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 4317
  • 0
Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 8875
  • 66