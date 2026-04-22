Иван Станев: Полуфиналите показаха истинската ни сила”

Финалната серия в efbet Супер Волей за сезон 2025/26 противопоставя два от водещите тимове в последните години - шампиона ВК „Левски София“ и носителя на Купата на България „Нефтохимик 2010“. Първият двубой е насрочен за сряда от 19:00 часа в зала „Левски София“ и ще бъде излъчен на живо по Max Sport 2. Шампионът ще бъде излъчен след серия до три успеха в максимум пет срещи.

В навечерието на решаващите мачове старши треньорът на „Нефтохимик 2010“ Иван Станев сподели своите очаквания за предстоящия сблъсък и акцентира върху ключовите фактори, които ще определят изходната позиция на неговия отбор в борбата за титлата.

Очаквания за изключително оспорвана серия, в която решителни ще са детайлите

„Очаквам изключително оспорвана финална серия. И двата отбора показаха постоянство през сезона и заслужено са тук. В такива мачове решават детайлите - концентрацията и характерът. Вярвам, че ако играем нашата игра, имаме реален шанс да спечелим титлата“, заяви Станев.

Полуфиналите - илюстрацията на истинската сила на Нефтохимик

„Този сезон се отличава с постоянство и характер. Отборът показа, че може да печели важните мачове, особено в напрегнати ситуации. Купата беше важен момент, но полуфиналите показаха истинската ни сила. Нефтохимик 2010 е тим, който вярва в себе си и се бори докрай“, посочи старши треньорът на действащите носители на Купата на България.

Различното за Станев в тези финали

„Всеки финал е различен, защото и пътят до него е различен. Този път преминахме през трудни моменти, които ни направиха по-силни като отбор. Имаме добър баланс между опит и млади състезатели. Това ни дава увереност, че сме готови за тази битка“, отбеляза бившият разпределител, двукратен шампион на страната като играч с „нефтохимиците“.

Посланието към феновете

„Благодаря на всички фенове за подкрепата през целия сезон. Очаква ни финал и имаме нужда от вас - както в Бургас, така и в София. Енергията на феновете се усеща и ни дава допълнителна сила. Обещаваме да дадем всичко от себе си“, обобщи Иван Станев.