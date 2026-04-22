Дарън Тил дебютира в бокса без ръкавици на BKFC 90

Ветеранът от UFC Дарън Тил ще се изправи срещу Аарън Чалмърс в Бирмингам. Скаузърът е готов да направи своя дебют в Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), като по-рано този месец обяви, че напуска Misfits Boxing, за да подпише с BKFC.

Сега вече е ясна и датата. Във вторник от BKFC съобщиха, че Тил ще направи своя дебют на 30-и май срещу инфлуенсъра и ветеран от BKFC Аарън Чалмърс. Срещата ще се проведе в "Utilita Arena" в Бирмингам, Англия, като част от събитието BKFC 90. Бившият претендент за титлата на UFC в полусредна категория напусна ММА през 2022 г., за да се прехвърли в бокса.

В демонстративни мачове, битки за Misfits и традиционен бокс, боецът с прякор Горилата спечели и четирите си двубоя на ринга, като последният му успех беше нокаут над Люк Рокхолд през миналия август.

Въпреки че първоначално не е одобрявал идеята да се присъедини към BKFC, във вторник Тил заяви пред Yahoo Sports, че просто не е могъл да откаже предложението.

„Трябва да кажа, че причината да се стигне до бокса с голи ръце е, че не можех да откажа офертата“, каза Тил. „Беше неустоима... Това ме развълнува. Накара кръвта ми да закипи. Това е доста суров спорт, доколкото съм гледал. Труден е. Тези момчета не са традиционни майстори на бойните изкуства. Всички те са просто много корави, здраво удрящи бойци. Така че трябва да влезеш тук с различен тип манталитет, което и ще направим“

Бъдещият му опонент, Чалмърс, вече има опит в тази сфера. Бившата риалити звезда започва с ММА през 2017 г., като натрупва статистика от 5-2 в BAMMA и Bellator. След това се състезава в различни боксови формати. Чалмърс премина към бокса с голи ръце и победи Чаз Саймъндс на BKFC 72 миналата година.