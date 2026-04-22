Анас Маздрашки с победа в Монастир

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин, който е поставен под номер 8 в основната схема, победи Стефано Папаньо (Италия) с 6:1, 3:6, 6:1 за час и 51 минути на корта.

Маздрашки доминираше изцяло в първия и в третия сет на двубоя и продължава напред в надпреварата.

Във втория кръг той ще играе срещу победителя от мача между Али Хабиб (Великобритания) и Роко Валенте (Аржентина).