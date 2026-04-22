Атлетическата лига GO!KIDS! за първи път излезе извън пределите на България! Над 500 деца премериха сили във втория кръг от веригата за сезон 2026, който се проведе на Общинския стадион в Александрия, Гърция.
Повече от 100 родни малки таланти се включиха в надпреварата и завоюваха десетки медали.
“Така децата успяха да усетят емоцията от участие в международен форум – и то в родината на Олимпийските игри – Гърция. За Българската федерация по лека атлетика е удоволствие да бъде партньор на СК „Приорити спорт“ в организирането на състезания, които дават началото на изгряващите звезди в нашия любим спорт”, написаха от лекоатлетическата ни централа във Фейсбук.