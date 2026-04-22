Атлетическата лига GO!KIDS! за първи път излезе извън пределите на България

Атлетическата лига GO!KIDS! за първи път излезе извън пределите на България! Над 500 деца премериха сили във втория кръг от веригата за сезон 2026, който се проведе на Общинския стадион в Александрия, Гърция.

Повече от 100 родни малки таланти се включиха в надпреварата и завоюваха десетки медали.

“Така децата успяха да усетят емоцията от участие в международен форум – и то в родината на Олимпийските игри – Гърция. За Българската федерация по лека атлетика е удоволствие да бъде партньор на СК „Приорити спорт“ в организирането на състезания, които дават началото на изгряващите звезди в нашия любим спорт”, написаха от лекоатлетическата ни централа във Фейсбук.