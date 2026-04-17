Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

Вторият кръг от популярната верига „А1 атлетика за младежи“ в Ямбол донесе успех за домакините с победите на Берта Никол Петрова и Никола Цонев от атлетически клуб „Радио 999“.

Битката при момчетата бе оспорвана и първите трима финишираха през една точка. Цонев набра 196 точки, а негови подгласници бяха Цветомир Христов (Несебър 1971) със 195 и победителят от първия кръг Кирил Райков (Европул Бургас) със 194. Шампионът беше най-добър на 60 метра със 7.7 секунди, а на скок дължина постигна 4.81 метра. Той завърши трибоя с 2:43.0 минути на 800 метра. Христов бе най-бърз на 800 метра с 2:24.7 (8.2 на 60 метра и 4.68 на скок дължина), а Райков единствен премина границата от 5 метра на скок дължина - 5.03 (8.1 на 60 и 2:35.4 на 800 метра).

Заедно с още 28 момичета Берта Никол Петрова нямаше конкуренция със 7.7 секунди на 60 метра, 4.51 метра на скок дължина и 1:59.8 минута на 600 метра. Така ямболийката единствена набра над 200 точки и грабна втората си победа с 207. Полина Канева (Локомотив Пловдив) е нейна подгласничка със 195 точки (8.1 на 60 метра, 4.36 на скок дължина и най-силен резултат на 600 метра - 1:53.9). Радина Маркова (Супер спорт Варна) е бронзовата медалистка от този кръг със 191 точки (8.2, 4.45, 1:54.9), съобщават от БФЛА.

Момичетата бяха наградени от кмета на община Ямбол Валентин Ревански, а момчетата от Антон Шиков председател на общинския съвет на община Ямбол. В състезанието в Ямбол участваха млади атлети от Несебър, Бургас, Хисаря, Казанлък, Пловдив, Видин, Варна и Ямбол.

Популярната верига „А1 атлетика за младежи“ се организира за 12-а поредна година със съдействието на най-големия телеком в България - А1 и Българска федерация лека атлетика.