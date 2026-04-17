  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

  • 17 апр 2026 | 15:17
  • 230
  • 0
Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

Вторият кръг от популярната верига „А1 атлетика за младежи“ в Ямбол донесе успех за домакините с победите на Берта Никол Петрова и Никола Цонев от атлетически клуб „Радио 999“.

Битката при момчетата бе оспорвана и първите трима финишираха през една точка. Цонев набра 196 точки, а негови подгласници бяха Цветомир Христов (Несебър 1971) със 195 и победителят от първия кръг Кирил Райков (Европул Бургас) със 194. Шампионът беше най-добър на 60 метра със 7.7 секунди, а на скок дължина постигна 4.81 метра. Той завърши трибоя с 2:43.0 минути на 800 метра. Христов бе най-бърз на 800 метра с 2:24.7 (8.2 на 60 метра и 4.68 на скок дължина), а Райков единствен премина границата от 5 метра на скок дължина - 5.03 (8.1 на 60 и 2:35.4 на 800 метра).

Заедно с още 28 момичета Берта Никол Петрова нямаше конкуренция със 7.7 секунди на 60 метра, 4.51 метра на скок дължина и 1:59.8 минута на 600 метра. Така ямболийката единствена набра над 200 точки и грабна втората си победа с 207. Полина Канева (Локомотив Пловдив) е нейна подгласничка със 195 точки (8.1 на 60 метра, 4.36 на скок дължина и най-силен резултат на 600 метра - 1:53.9). Радина Маркова (Супер спорт Варна) е бронзовата медалистка от този кръг със 191 точки (8.2, 4.45, 1:54.9), съобщават от БФЛА.

Момичетата бяха наградени от кмета на община Ямбол Валентин Ревански, а момчетата от Антон Шиков председател на общинския съвет на община Ямбол. В състезанието в Ямбол участваха млади атлети от Несебър, Бургас, Хисаря, Казанлък, Пловдив, Видин, Варна и Ямбол.

Популярната верига „А1 атлетика за младежи“ се организира за 12-а поредна година със съдействието на най-големия телеком в България - А1 и Българска федерация лека атлетика.

Още от Лека атлетика

Отиено планира ренесанс в спринта с поглед към Световното за щафети

Отиено планира ренесанс в спринта с поглед към Световното за щафети

  • 16 апр 2026 | 20:09
  • 720
  • 0
Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

  • 16 апр 2026 | 17:13
  • 1181
  • 0
Световната атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти от Ямайка, Кения, Нигерия и Русия да се състезават за Турция

Световната атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти от Ямайка, Кения, Нигерия и Русия да се състезават за Турция

  • 16 апр 2026 | 16:00
  • 11593
  • 1
Фабри и Уиър ще премерят сили на 9 май

Фабри и Уиър ще премерят сили на 9 май

  • 16 апр 2026 | 15:46
  • 1023
  • 0
Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

  • 16 апр 2026 | 14:39
  • 651
  • 0
Симон Ехамер с първи десетобой след световния си рекорд в зала

Симон Ехамер с първи десетобой след световния си рекорд в зала

  • 16 апр 2026 | 14:28
  • 614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

Гледайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 20026
  • 9
Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

Спас Делев: Радвам се, че има по-голяма конкуренция в първенството - Лудогорец не е това, което беше

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 11831
  • 15
Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

Изчислено: Левски ще е шампион дори при победа, равен и четири загуби

  • 17 апр 2026 | 14:11
  • 19658
  • 59
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 35938
  • 64
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 6374
  • 0
Втора лига на живо: играят се два мача

Втора лига на живо: играят се два мача

  • 17 апр 2026 | 17:00
  • 29295
  • 19