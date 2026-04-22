Тихомир Иванов вече е възстановен от контузията и тренира на пълни обороти

Националът по лека атлетика Тихомир Иванов вече е здрав и тренира на пълни обороти, след като на Националния шампионат в зала в началото на март получи травма по време на финала в скока на височина.

Олимпийският финалист от Париж 2024 отново тренира с Виктор Нинов, а подготовката е насочена към Европейското първенство в Бирмингам през август.

"Всичко върви добре за момента. Трябваше да си взема месец почивка след Държавното, след като се контузих. Премислих си малко пътя към летния сезон и към момента нещата вървят добре, оптимистично съм настроен. Това е може би четвърта седмица след подновяването на тренировъчния процес. В момента сме в обемен период, тепърва ще почваме да скачаме, днес ще ни е първата скокова тренировка. На този етап още градим качества. Смятам че имам достатъчно време до европейското, което като цяло ми е основната цел", каза Иванов в интервю за Българска федерация лека атлетика.

"Мислех, че е по-лека травмата. За съжаление, се оказа, че имам разтежение на бедрото, на квадрицепса и това отне около двайсетина дена да се възстановя напълно. Благодарение на Галин Рангелов и „Физиозона“ доста бързо успяхме да реагираме. Трябваше да се наблегне на конкретна физиотерапия, за да мога да върна еластичността на мускула. Опитах се да започна да тренирам много по-рано, обаче имаше рестрикция от самия мускул и това не ми позволяваше да го натоварвам", добави той.

Иванов разкри и част от състезанията, на които ще стартира през летния сезон.

"На този етап не сме планирали състезание извън България. Знаем за турнира "Самарско знаме" на 3 юни. След това имаме още турнири, в момента водим преговори с мениджъра, нямаме някакъв план все още, честно казано. По-скоро наблягаме на тренировъчния процес в момента. Определено имам нужда от това, след като почти месец не успях да тренирам. Искаше ми се веднага след Държавното, нали евентуално ако участвах на Световното, да подновя тренировъчния процес, но много се промениха нещата, така че за момента нямам план", завърши атлетът.