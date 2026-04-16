Отиено планира ренесанс в спринта с поглед към Световното за щафети

Бившият национален рекордьор на Кения Марк Отиено е уверен, че ще се завърне на върха в спринтовите дисциплини в страната, като се цели в силно представяне на Световното първенство за щафети и на Африканския шампионат за мъже и жени.

Преди светкавичния възход на Фърдинанд Оманяла Отиено беше безспорният крал на спринта в Кения на 100 метра. Той записа името си в книгите с рекорди през 2017 г., когато постави национален рекорд от 10.14 секунди по време на държавния шампионат. Този резултат остана непокътнат в продължение на четири години, докато през март 2021 г. Оманяла не пробяга дистанцията за 10.01 секунди в Нигерия.

По-късно същата година Оманяла изведе спринта до нови висини, записвайки изумителните 9.77 секунди – все още най-бързото време, регистрирано някога на африканска земя.

Отиено изглеждаше в отлична форма по време на комбинираните квалификации на Атлетическата федерация на Кения (AK), проведени в спортния комплекс “Улинзи“ миналия уикенд, давайки сигнал за възраждане, което може да разклати националната йерархия.

32-годишният атлет записа време от 10.36 секунди във финала на 100 метра за мъже, заемайки второ място след Роналд Коеч, който спечели с 10.35. Моузес Уасике допълни подиума с време 10.43.

Това представяне беше достатъчно, за да осигури на Отиено билет за Африканския шампионат, който ще се проведе от 12 до 17 май в Акра, Гана. Там той ще се присъедини към Коеч и Уасике, за да водят атаката на Кения в спринта на 100 метра.

Опитният спринтьор си спечели място и в отбора на Кения за Световното първенство по щафети, присъединявайки се към звезден състав от още девет национални спринтьори, на които е възложена задачата да постигнат успехи както в щафетата 4x100 метра, така и в смесената щафета 4x100 метра.

Внушителният състав включва Коеч, Уасике, Денис Муай, Елкана Сабила, Мешак Бабу, Фърдинанд Оманяла, Самюел Чеге и Стив Одхиамбо. Вдъхновен от представянето си на квалификациите, Отиено определи състезанието като перфектен трамплин за това, което според него може да бъде най-добрият му сезон досега.

“От всичките ми години в атлетиката, 2026-а има най-доброто начало на сезон до момента. Квалификациите бяха специални“, заяви Отиено. Въпреки това, опитният спринтьор призна, че е имал за цел още по-бързо време. “10.36 не е зле, но исках да бягам по-бързо. Знаех, че тялото ми е готово.“

Със сезона, който набира скорост, Отиено е твърдо фокусиран върху силно представяне на голямата сцена, като Световното първенство по щафети, Африканският шампионат и Игрите на Британската общност са в основата на неговите амбиции. “Основните ми цели за сезона са Игрите на Британската общност, Африканският шампионат и Световното първенство за щафети“, добави той.

Освен големите шампионати ветеранът иска да усъвършенства формата си и в други състезания, докато набира инерция. “Предстоят ми няколко състезания, така че просто трябва да се концентрирам психически и да изпълня това, върху което съм работил в тренировките.“

Отиено ще премине първия си сериозен тест този уикенд на Гран При в Адис Абеба, където се очаква да участва и на 100, и на 200 метра – ключова проверка за състезателната му форма. След това той ще се завърне на родна земя за турнира “Кип Кейно Класик“ на 24 април, където го очаква нов експлозивен сблъсък на 100 метра.

Снимки: Gettyimages