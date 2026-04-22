Паметта на Цветанка Христова беше почетена с турнир на НСА в проливен дъжд

Специализираният турнир по хвърляния мемориал „Цветанка Христова“ от календара на БФЛА се проведе при тежки етеорологични условия на атлетическата база на Национална спортна академия „Васил Левски“.
Мятането на диск и хвърлянето на копие се състояха на полигона със секторите за тези дисциплини, а тласкането на гюле бе на централния стадион на НСА при студено (6 градус апо Целзий) и влажно време.
Състезанието започна в 8:45 часа във вторник и завърши шест часа по-късно с две семейни победи на синовете на треньора Борис Воденичаров. Сутринта Тони Воденчаров бе най-добър при момчетата под 16 години на копие (600 гр.) с 47.42, а брат му Димитър Воденичаров закри състезанието с първо място на копие (700 гр.) с 44.19.
Силен резултат за тази дисциплина записа Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен), който спечели с 800-грамовия уред и резултат – 61.16. Десислв също е син на бившият шампион на копие за мъже Михаил Костов.
В дисциплината на Цветанка Христова – диск жени – победителка бе Ива Иванова (Атлет – Карнобат) – 36.63.
При девойките под 20 години на диск спечели Стефани Димитрова (Виктория – Варна) с 38.04. Димитрова има норматив за европейското първенство за юноши и деовойки под 18 години в Риети, Италия.
Димитър Стефанов (Михаил Желев – Сливен) атакува този норматив при юношите под 18 години на гюле (5 кг) и достигна до 16.41 във влажното време – само на 39 сантиметри от цета – 16.80.
Победители в 16-ия мемориал „Цветанка Христова“:
Диск – жени (1 кг): Ива Иванова (Атлет – Карнобат) – 36.63
Диск – девойки под 20 години (1 кг): Стефани Димитрова (Виктория –
Варна) – 38.04
Диск – юноши под 20 години (1.75 кг): Владислав Станчев (Добрич) – 42.95
Диск – юноши под 18 години (1.5 кг): Ивайло Петров (Добрич) – 46.57
Диск – мъже (2 кг): Боян Костов (АК Враца) – 46.27
Гюле – юноши под 18 години (5 кг): Димитър Стефанов (Михаил Желев –
Сливен) – 18.41
Гюле – жени (4 кг): Радост Проданова (Цветанка Христова – Казанлък) – 10.64
Гюле – мъже (7.26 кг): Кирил Кънчев (КЛАСА) – 14.54
Копие - момчета под 16 години (600 гр): Тони Воденичаров (КЛАСА) 47.42
Копие – юноши под 18 години (700 гр.): Димитър Воденичаров (КЛАСА) – 44.19
Копие – юноши под 20 години (800 гр.): Десислав Костов (Георги Дъков – Плевен) – 61.16
Копие – мъже (800 гр.): - Радослав Иванов (Дунав - Русе) - 52.13