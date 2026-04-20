Пламена Миткова с първи тренировъчен лагер след контузията

Най-добрата лекоатлетка на България за 2025 година Пламена Миткова вече води встъпителни тренировки на първия си подготвителен лагер след тежката контузия по време на държавния шампионат в началото на март, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Миткова спечели националната титла на закрито в скока на дължина, но по време на състезанието получи фрактура и увреди връзките на глезената става на отскачащия крак.

След няколкоседмичен период на лечение, в който тя носеше и специален ботуш от 14 април, националката е на лагер в Турция заедно със спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова, която също е специалистка в хоризонталните скокове. Двете тренират под ръководството на треньора Атанас Атанасов.

Миткова все още прави възстановителни тренировки, а Петрова се подготвя пълноценно за новия състезателен сезон за открито.