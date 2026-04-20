  3. Пламена Миткова с първи тренировъчен лагер след контузията

Пламена Миткова с първи тренировъчен лагер след контузията

Пламена Миткова с първи тренировъчен лагер след контузията

Най-добрата лекоатлетка на България за 2025 година Пламена Миткова вече води встъпителни тренировки на първия си подготвителен лагер след тежката контузия по време на държавния шампионат в началото на март, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Миткова спечели националната титла на закрито в скока на дължина, но по време на състезанието получи фрактура и увреди връзките на глезената става на отскачащия крак.

След няколкоседмичен период на лечение, в който тя носеше и специален ботуш от 14 април, националката е на лагер в Турция заедно със спортист номер 1 на България за  2015 година Габриела Петрова, която също е специалистка в хоризонталните скокове. Двете тренират под ръководството на треньора Атанас Атанасов.

Миткова все още прави възстановителни тренировки, а Петрова се подготвя пълноценно за новия състезателен сезон за открито.

Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

Домакински победи на веригата "А1 атлетика за младежи" в Ямбол

Отиено планира ренесанс в спринта с поглед към Световното за щафети

Отиено планира ренесанс в спринта с поглед към Световното за щафети

Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

Контузия извади британеца Кайрес от маратона в Лондон

Световната атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти от Ямайка, Кения, Нигерия и Русия да се състезават за Турция

Световната атлетика отхвърли заявленията на 11 спортисти от Ямайка, Кения, Нигерия и Русия да се състезават за Турция

Фабри и Уиър ще премерят сили на 9 май

Фабри и Уиър ще премерят сили на 9 май

Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

Малайка Михамбо открива сезона в Плицхаузен

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

