  3. Всички национали по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното

Всички национали по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното

  • 22 апр 2026 | 12:17
  • 252
  • 0
Всички национали по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното

Всички национални състезатели по спортна гимнастика ще вземат участие на Държавното лично-отборно първенство, което ще се проведе в петък и събота в залата по спортна гимнастика на Национална база „Раковски“.

Специално за надпреварата от Англия се завръщат братята Давид Иванов и Йоан Иванов. Давид Иванов е сред водещите имена в състава, след като спечели златен медал на кон с гривни от Световната купа в Баку и завърши на престижното пето място в крайното класиране на веригата.

За отличията при мъжете ще спорят още Раян Радков, който се представи силно в италианското първенство, както и Божидар Златанов, Димитър Димитров, медалистите от Световни купи Йордан Александров и Даниел Трифонов, Майкъл Дунев.

Шампионатът ще премине без участника на Игрите в Париж 2024 Кевин Пенев, както и на стартиралия на Олимпийските игри в Токио 2020 Дейвид Хъдълстоун, който се възстановява след операция.

При жените голямата отсъстваща ще бъде двукратната европейска вицешампионка и финалистка от Олимпийските игри на прескок Валентина Георгиева, която също лекува травми в коляното и кръста.

В надпреварата ще участват останалите националки - Виктория Венциславова, Елена Николова, Никол Соколова, като се очаква от Англия да пристигне и Никол Стоименова. В списъка са още Калина Тенева и Кристин Кръстева.

Специален акцент в първенството ще бъде участието на гимнастиците със синдром на Даун - Рамонала Сикандер, Емилиян Костадинов, Пламен Грозданов и единствената представителка при жените Радена Ангелова. Те използват надпреварата като част от подготовката си за предстоящото Световно първенство, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

Заявки за участие са подали състезатели от общо 18 клуба от страната. В по-малките възрасти ще стартират националите, които са медалисти от Балканските първенства в последните две години.

Държавното лично-отборно първенство е важна част от подготовката на българските гимнастици и гимнастички за предстоящата Световна купа във Варна, която ще се състои от 7 до 10 май.

Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

