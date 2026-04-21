Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

Билетите за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент.

Европейското първенство във Варна ще бъде с нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.