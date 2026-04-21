Билетите за Европейското по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба

Билетите за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент.

Европейското първенство във Варна ще бъде с  нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Още от Гимнастика

Световна и европейска шампионка с ансамбъла се омъжи

Световна и европейска шампионка с ансамбъла се омъжи

  • 21 апр 2026 | 15:45
  • 4534
  • 2
Ансамбълът на България спечели бронзов медал на Световната купа в Баку

Ансамбълът на България спечели бронзов медал на Световната купа в Баку

  • 19 апр 2026 | 17:41
  • 1032
  • 1
Стилияна Николова извън медалите на бухалки и на лента в Баку

Стилияна Николова извън медалите на бухалки и на лента в Баку

  • 19 апр 2026 | 15:36
  • 3065
  • 2
Четвърто и пето място за България на Световната купа по спортна аеробика

Четвърто и пето място за България на Световната купа по спортна аеробика

  • 19 апр 2026 | 13:23
  • 416
  • 0
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч и бронз на топка на Световната купа

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч и бронз на топка на Световната купа

  • 19 апр 2026 | 12:30
  • 1807
  • 1
България завърши на осмо място в многобоя на Световната купа в Баку

България завърши на осмо място в многобоя на Световната купа в Баку

  • 18 апр 2026 | 19:39
  • 2679
  • 2
Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

  • 21 апр 2026 | 19:00
  • 22140
  • 46
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 4554
  • 3
Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

  • 21 апр 2026 | 19:03
  • 428
  • 0
Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

  • 21 апр 2026 | 18:31
  • 916
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 26227
  • 27
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 12429
  • 28