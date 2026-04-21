Световна и европейска шампионка с ансамбъла се омъжи

  • 21 апр 2026 | 15:45
Златното момиче на българската художествена гимнастика Елена Бинева се омъжи. Европейската и световна шампионка с ансамбъла от 2018 година сключи граждански брак с Алан Аланович от Узбекистан. Тя сама сподели щастливата новина в Инстаграм, където публикува няколко снимки от събитието.

Свидетел на тяхното бракосъчетание стана дъщеричката им, която се появи на бял свят през август миналата година. Малката красавица нежното име Бела.

Любовната история на Елена и Алан започва преди повече от пет години, след като тя се оттегля от спорта заради тежка травма. Двамата не само изграждат стабилна връзка, но и успешно развиват собствен бизнес в България – първо с пекарна, а след това и с уютно кафене, което бързо се превърна в любимо място за местните.

Елена Бинева е световна шампионка с ансамбъла на пет обръча от София 2018 и европейска шампионка в съчетанието с три топки и две въжета от Гуадалахара през същата година. През 2017-та тя и съотборнички й спечелиха сребро в многобоя на световното в Пезаро.

