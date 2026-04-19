Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Ансамбълът на България спечели бронзов медал на Световната купа в Баку

Ансамбълът на България спечели бронзов медал на Световната купа в Баку

  • 19 апр 2026 | 17:41
  • 131
  • 0
Ансамбълът на България спечели бронзов медал на финала с три обръчи и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова, които останаха осми в многобоя, допуснаха грешка и получиха оценка от 26.750 точи (трудност 13.100; артистичност 7.500; изпълнение 6.150), която им отреди третата позиция.

Златото взе Испания с 27.950 точки, а на второ място е Русия (неутрален статут) със същата оценка като българките - 26.750, но с по-висока стойност за изпълнение - 6.700.

Ева Брезалиева също участва в Баку, но не успя да стигне до финалите.

Така България завършва надпреварата с четири отличия - едно сребърно и три бронзови, след второто място на Стилияна Николова на финала на обръч, третото на топка и третото в многобоя.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

