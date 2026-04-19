Четвърто и пето място за България на Световната купа по спортна аеробика

Българските състезатели записаха едно четвърто и едно пето място на финалите на Световната купа по спортна аеробика в японската столица Токио.

На смесени двойки Борислава Иванова и Христо Манолов останаха на една позиция от медал - четвърти с оценка 18.900 точки.

Златото взеха Анастасия Курашвили и Станислав Халайда (Украйна) с 19.500.

При жените Борислава Иванова се нареди пета с 19.050 точки. Победителка е Анастасия Курашвили (Украйна) - 20.300.

България участва с трима състезатели Борислава Иванова, Христо Манолов и Александър Мишинков, треньор е Антонио Папазов, а съдия - Димитрина Къндева.