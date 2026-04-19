Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Родната грация, която вчера взе бронз в многобоя, изпълни много добре композицията си и беше оценена с 28.550 точки (трудност 12.900; артистичност 7.800; изпълнение 7.850). Българският щаб подаде контестация за за трудност с тяло, която обаче беше отхвърлена.

Победителка на обръч стана европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна) с 28.650 точки, а трета е рускинята с неутрален статут София Илтерякова с 28.450.

Олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешка и остана осма с 24.850.

По-късно днес Стилияна Николова ще играе на финалите на топка, бухалки и обръч. Ансамбълът на България за жени е финалист на три обръча и два чифта бухалки.