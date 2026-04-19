Стилияна Николова извън медалите на бухалки и на лента в Баку

Стилияна Николова се класира шеста на финала на бухалки и осма на лента на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Родната грация допусна грешки и в двете си композиции. На бухалки тя беше оценена с 26.450 точки (трудност 11.300; артистичност 7.800; изпълнение 7.350) и остана шеста, а на лента е осма с 25.250 (10.700; 7.450; 7.100).

Златните медали и на двата уреда взе олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) съответно с 29.900 и 28.800 точки.

Стилияна Николова завършва надпреварата с три медала - един сребърен и два бронзови, след като по-рано днес стана втора на финала обръч и трета на топка, а вчера завоюва бронзово отличие в многобоя.

По-късно ансамбълът на България ще играе на финала на три обръча и два чифта бухалки.