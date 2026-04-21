Гол на Мартинуук във второто продължение изведе Хърикейнс до втора победа срещу Отава

Каролина пропиля аванс от два гола в редовното време, но все пак се справи с 3:2 с гостуващия Отава, осигурявайки си аванс от 2-0 победи в първия кръг от плейофите на Изток в НХЛ.
Джордън Мартинуук се превърна в герой за домакините, след като се разписа в 13:53 минута на второто продължение.
Преди това Лоугън Станковън и Себастиан Ахо бяха дали аванс на тима от 2:0 малко преди средата на мача, но канадците изравниха с точни изстрели на Дрейк Батерсън и Дилън Козънс.
Линус Улмарк парира 43 изстрела, но това не помогна на гостите.