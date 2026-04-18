България завърши на осмо място в многобоя на Световната купа в Баку

  • 18 апр 2026 | 19:39
Ансамбълът на България завърши на осмо място в класирането за многобоя на Световната купа в Баку, ще играе на финала на композиция с три обръчи и два чифта бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан).

Във втория състезателен ден тимът показа стабилност и характер. След колебанията в първия ден, грациите реагираха по най-добрия възможен начин и показаха качествата си. София Иванова, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова изигра силно смесеното си съчетание и получи оценка от 27.400 точки (трудност 13.200, артистичност 7.600, изпълнение 6.600).

С общ сбор от 48.550 точки българският тим зае осмо място в многобоя и си осигури място на финала на съчетанието с обръчи и бухалки с втори по сила резултат след Израел. Грешките в първия състезателен ден на пет топки (21.150 точки) се оказаха решаващи за крайното подреждане.

Шампион в многобоя стана Израел с общо 54.300 точки, пред Испания с 54.050 и Русия (неутрален статут) с 52.900.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше в панела за трудност с уред.

Утре предстоят финалите при ансамблите и при жените с участието на Стилияна Николова.

Два "български" финала в Световната купа по спортна аеробика

Стилияна Николова се класира за финалите на бухалки и на лента на Световната купа

Три девойки ще представят България на Европейското по художествена гимнастика

България е на 12-та позиция в многобоя след първия ден на Световната купа в Баку

Стилиян Николова е временно втора в многобоя на Световната купа в Баку

Яница Динева стана шампионка в многобоя на турнира "Нови звезди"

Решаващ полуфинал №5: Локомотив 0:1 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

